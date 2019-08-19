В Чернобыльской зоне отчуждения показали фото местной живописной природы и облако, которое напоминает силует лошади Пржевальского. Соответствующий снимок опубликовали сотрудники Чернобыльского Радиационно-экологического заповедника на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

"Місяць по небу ходить,

Пісню свою заводить,

Зорі за ним співають голосні...

Именно эти слова из песни возникают в мыслях при взгляде на это фото. Но, многим нашим сотрудникам больше понравилась тучка, которая похожа на лошадку Пржевальского", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что опубликованы фото, как в Чернобыльском заповеднике цветет лошадиный деликатес.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике похвастались гигантскими грибами, которые нельзя собирать.