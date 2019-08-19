В зоне отчуждения ЧАЭС показали вечернее облако в форме лошади Пржевальского. Фото
В Чернобыльской зоне отчуждения показали фото местной живописной природы и облако, которое напоминает силует лошади Пржевальского. Соответствующий снимок опубликовали сотрудники Чернобыльского Радиационно-экологического заповедника на своей странице в Facebook.
Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник
"Місяць по небу ходить,
Пісню свою заводить,
Зорі за ним співають голосні...
Именно эти слова из песни возникают в мыслях при взгляде на это фото. Но, многим нашим сотрудникам больше понравилась тучка, которая похожа на лошадку Пржевальского", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что опубликованы фото, как в Чернобыльском заповеднике цветет лошадиный деликатес.
Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике похвастались гигантскими грибами, которые нельзя собирать.