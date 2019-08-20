Британия отменит свободный безвизовый въезд не территорию Соединенного королевства для граждан Евросоюза с 1 ноября текущего года, передает theuk.one.

Отмечается, что новый министр внутренних дел Великобритании Прити Патель реализует самый жесткий сценарий миграционной политики из всех предложенных за три года подготовки к Брекзиту.

Сегодня стало известно, что правительство намерено ввести запрет на свободное перемещение через границу для граждан Евросоюза уже с 1 ноября этого года – первого дня, когда Великобритания перестанет быть членом ЕС.

До этого сообщалось, что ограничения на перемещение мигрантов из ЕС вступят в силу вместе с принятием новой "квалификационной" миграционной системы, при которой право на работу и проживание выходцам с континента будет предоставляться в соответствии с их ценностью для национальной экономики. Эта система еще не доработана и точно не будет готова к 1 ноября, так что тысячи европейцев с этого дня окажутся в правом вакууме на территории Великобритании.

При этом представители либерал-демократов уже назвали правительственную инициативу "бесчеловечной", а саму Прити Патель – политиком "полностью оторванным от реальности".

Руководитель общественной организации The3Million, представляющей интересы граждан Евросоюза в Великобритании, Николас Хаттон заявил, что решение правительства открывает свободную дорогу к дискриминации мигрантов: "У вас ничего не готово, система не работает. Это просто политический жест, который, тем не менее, отразится на жизнях людей".

Ранее сообщалось, что британский министр по брекзиту уронил на пол секретные документы.

Также мы писали, что в Британии из-за слухов про жесткий Брекзит начали сметать продукты и лекарства.