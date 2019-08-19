Банки Украины начали активно закручивать гайки в вопросах финансового мониторинга. Это происходит из-за крупных штрафов Нацбанка, а также риск-ориентированного подхода, который так активно продвигается представителями регулятора, передает UBR.ua.

Украинские банки взялись активно закручивать гайки в вопросах финансового мониторинга. Виной всему крупные штрафы Нацбанка, а также риск-ориентированный подход, который так активно продвигают представители регулятора.

Суть его в том, чтобы мотивировать финансистов проводить мониторинг операция на предмет их законности как можно тщательнее. С этой целью в НБУ максимально дистанцировались от формализации правил проведения финансового мониторинга, поставив банки в крайне сложное положение. По сути, они вынуждены самостоятельно разрабатывать критерии рисковости, способы оценки операций и методику выявления сомнительных транзакций. Причем из года в год финучреждения задают все больше вопросов своим клиентам.

Устанавливают заградительные тарифы

Один из самых ярких примеров последних месяцев – установление заградительных тарифов на выдачу наличных в кассе. Некоторые банки, получив весьма дорогой "нагоняй" от регулятора, посчитали, что им безопаснее вообще отказать клиентам в такой услуге, чем тратить силы десятков сотрудников на выяснение истинной сути операций обналичивания. Запретить прямо они это не могут. А вот установить 7% комиссию за операцию – запросто. Стоит ли говорить, что столько платить за услугу не согласится никто.

Требуют доказательств честности

Но это далеко не единственное ноу-хау. К примеру принцип "Сдай себя сам" (так его называют сами финансисты) уже стал отраслевым стандартом. Службы финансового мониторинга банков требуют от клиентов настолько широкий перечень документов, который бы позволил с достаточной степенью достоверности понять суть бизнеса предпринимателя.

Причем касается это не только новых клиентов, обратившихся за открытием счета, но и старых партнеров, осуществляющих, как показалось банку, необычную проводку. К примеру, недавно одно украинское финучреждение с иностранными корнями заблокировало платеж и потребовало от своего клиента-нерезидента документы, подтверждающие легитимность проводки.

Компания, специализирующаяся на проведении технического надзора и аудита, в том числе для госструктур, отказалась это делать, сославшись на подписанное между ею и клиентом соглашение о конфиденциальности. Деньги так и не провели.

Крадут чужие идеи

Но такие эпизоды пока редкость. Чаще всего бизнес соглашается раскрыть всю необходимую банку информацию, чтобы доказать свою "чистоту". Порой это приводит к неожиданным последствиям. Известны случаи, когда сотрудники финучреждений продавали полученную информацию конкурентам или даже копировали удачную бизнес-модель. Сложностей тут нет и не может возникнуть: финансовый мониторинг может получить всю информацию о сути бизнеса, контактах контрагентов, логистике и т.д.

Отказывают в открытии счета

Отмечают предприниматели и значительно усложнившуюся процедуру открытия счетов. К примеру, специалисты одного из банков-нерезидентов взяли за правило приезжать в офис будущего клиента, чтобы собственными глазами убедиться в том, что к ним обратился реальный, а не фиктивный бизнес.

Практически никто из крупных банков не хочет брать на обслуживание зарплатные проекты убыточных предприятий и даже открывать им счета. А еще один банк-нерезидент вообще отказался открывать счета юрлицам "с улицы". Исключение сделают только для тех, кто сумеет доказать источники происхождения средств, внесенных в капитал, раскроют всю информацию о бенефициаре, растолкуют суть бизнеса и т.д.

Переводы физлиц рассматривают под микроскопом

Гораздо строже стал контроль и за переводами простых украинцев. В этой части, правда, банкиры смотрят в основном на такие факторы, как регулярность и суммы. Если между двумя конкретными картами постоянно гоняются деньги, пусть даже не слишком большие, банкиры блокируют транзакции и просят у клиентов документы, объясняющие суть операций.

Случаются и курьезы. К примеру, недавно клиент не смог оплатить за учебу ребенка за границей, невзирая на то, что транзакция была инициирована с давно открытого в банке счета. То есть деньги не вносились в кассу наличными. Финансисты отказались проводить платеж и потребовали от человека предоставить документы, подтверждающие происхождение средств на счете. То есть денег, которые прежде при поступлении не вызывали у них никаких вопросов.

Надеются на амнистию, но призывают хранить чеки

При этом сами клиенты, вне зависимости от их статуса и степени прозрачности, по сути лишены каких-либо прав. Им ничего не остается, как идти на условия банкиров и нести все новые и новые бумаги. Ведь кроме замороженных средств они могут еще и угодить в "черный список". Такие есть уже у многих финучреждений – в них вносят клиентов, отказавшихся выполнять требование финмониторинга, чей счет в итоге был закрыт. Включенным в него лицам вход в банк навсегда заказан.

Надо отметить, что все эти и другие новации финансисты изобретают отнюдь не по доброй воле. Все они – лишь способ избежать миллионных штрафов от НБУ. А клиентам остается лишь быть готовым по первому требованию отправится в финучреждение. И хорошо, если в этот момент под рукой будут необходимые бумаги, доказывающее "чистоту" денег. Например, банковские выписки, контракты и т.д.

При этом банкиры признают, что иногда перегибают палку, однако надеются, что Зеленский сумеет провести в стране амнистию капиталов. В противном случае украинский бизнес будет лишен части необходимых для развития ресурсов, а темпы роста экономики будут сдерживаться.

Ранее сообщалось, что банкиры сообщили, что ждет упавший курс доллара в Украине на следующей неделе.

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