Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги исторической встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что двум странами есть чему учиться друг у друга.

Об этом Зе написал на своей странице в Facebook вечером в понедельник. 

По его словам, в Нетаньяху он почувствовал надежного партнера и друга Украины 

"Нам есть чему учиться друг у друга. Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих солдат, своих граждан. Но дело не только в примере. Сотрудничество Украины и Израиля выходит на новый уровень.

Во-первых, мы ожидаем ратификации Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами.

Во-вторых, подписаны четыре важных документа, которые расширят контакты между Украиной и Израилем в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ждем тесного сотрудничества в агросекторе.

В-третьих, я пригласил израильские компании приходить работать в Украину: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня – самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - написал Зеленский. 

Кроме того, президент Украины и премьер Израиля вместе почтили память жертв Холокоста в Бабьем Яру. 

"Это – дело общей памяти наших народов, дело будущего, в котором не будет места нетерпимости и насилию", - отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать мировым брендом прогресса, инноваций и технологий. 

 

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

"Этому мы посвятим пять ближайших лет. Уверен, что партнерство с Израилем даст нам возможность ускорить достижение этой цели", - подытожил главы страны. 

 

Скриншот: Facebook/Володимир Зеленський

Напомним, сегодня с официальным визитом в Украине пребывает израильский премьер. "Страна" показывала, как Зеленский встречал его перед Мариинским дворцом.

Мы также рассказывали, что украинский президент призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом украинского народа.

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