Глава Украины Владимир Зеленский уволил руководителей 12 районных госадминистраций в Черкасской области. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента 19 августа.

Согласно документам, председатели РГА уволены в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.

Так, распоряжением №275/2019-рп уволен Анатолия Яриша с должности главы Черкасской районной государственной администрации Черкасской области.

Людмилу Денисюк был уволен с должности главы Христиновской РГА; Евгения Данченко - с должности главы Уманской РГА; Валентину Любомскую - с должности главы Тальновской РГА; Василия Клименко - с должности главы Маньковской РГА; Владимира Павличука - с должности главы Лисянской РГА; Василия Клименко - с должности главы Корсунь-Шевченковской РГА.

Также Президент уволил Ольгу Николенко с должности главы Катеринопольской РГА Черкасской области; Дмитрия Шелеста - с должности главы Каневской РГА; Сергея Бойко - с должности главы Жашковской РГА; Ивана Гайдая - с должности главы Драбовской РГА и Василия Скринника - с должности главы Городищенской РГА.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Гурбич из Нацкомфинуслуг.

Также мы писали, что Зеленский подписал указ об увольнении врио главы Николаевской ОГА Боня.