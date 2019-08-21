Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о том, какая опасность может грозить детям в собственном доме.

По ее словам, дети, которые остаются без присмотра, часто лезут к открытым окна. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Отец с сыном поднялись на девятый этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На восьмом этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. Ребенок через незапертое окно наклонилась и выпал из окна. Мальчик умер. Это один из пяти случаев, произошедших в Киевской области только с начала лета", - пишет Супрун.

Как отметила эксперт, чаще всего жертвами подобных случаев становятся дети до 3 лет, так как им сложно объяснить, в чем опасность открытых окон.

"В теплое время года они особенно актуальны, ведь спасаясь от жары, люди часто оставляют окна дома открытыми. Часто оставляют окна открытыми, потому что на них есть противомоскитная сетка. Но для малышей они - не преграда", - отмечает и.о. министра здравоохранения.

Чтобы избежать ужасных последствий, Супрун рекомендует:

Не оставлять детей без присмотра у открытых окон.

Не ставить у окон мебель и другие предметы, которые могут помочь ребенку забраться на подоконник.

Объяснить ребенку, что нельзя играть на подоконнике.

Установить решетки или фиксаторы, с которыми окно нельзя открыть просто ручкой.

"Сохраните себе эти советы и поделитесь со всеми знакомыми родителями! Заботьтесь о здоровье детей и избегайте опасности, которую можно легко предупредить - очень важная задача", - подытожила специалист.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала, как и что нужно есть для того, чтобы быть здоровым.

Также мы писали, что Супрун рассказала украинцам, что нужно делать, чтобы уберечься от герпеса.