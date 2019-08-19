Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву 9 мая 2020 года для того, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы.

Об этом Макрон сказал на пресс-конференции с Путиным в понедельник, 19 августа, в резиденции Брегансон, сообщает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента.

"В следующем мае я буду с президентом Путиным, по его приглашению, отмечать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне", - заявил Макрон.

Также лидер Франции отметил, что стороны должны принять долгосрочные решения преодоления имеющихся разногласий. Макрон заявил, что Европа сейчас должна снова возродить свой суверенитет, и диалог между ЕС и РФ является ключевым и основополагающим в этом.

Ранее "Страна" сообщала, что Макрон на пресс-конференции связал возврат России в большую восьмерку с украинским вопросом и призвал перезапустить отношения. Также на пресс-конференции Путин и Макрон дали понять, что перед новой встречей в "нормандском формате" надо сначала выполнить решения предыдущей.