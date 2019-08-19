Минздрав утвердил новый список лекарств, которые можно получить бесплатно или за часть стоимости по программе "Доступные лекарства". Новость передает "Лига.Закон".

На протяжении полугода украинцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и бронхиальной астмой смогут получить 78 препаратов абсолютно бесплатно, еще 176 - с небольшой доплатой. Соответствующее постановление Минздрава № 1805 вступило в силу 15 августа 2019 года.

В обновленный Реестр лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" вошли 254 препарата. Из них 78 пациенты будут получать бесплатно.

Перечень бесплатных лекарств увеличился почти на 20% в сравнении с предыдущим Реестром.

Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 5,22 грн, самый дорогой - 863,43 грн.

Как пациенту получить лекарства в аптеке по электронному рецепту:

Пациент записывается и приходит на прием к семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым у него подписана декларация. Важно! Пациент должен обратиться именно к своему врачу. Без декларации воспользоваться программой "Доступные лекарства" будет невозможно.

Врач проводит прием и выписывает рецепт.

Во время выписывания электронного рецепта врач вместе с пациентом должны проверить, действительно ли указанный в декларации номер мобильного телефона является актуальным и принадлежит пациенту. Врач должен назвать пациенту код мобильного оператора и последние цифры номера.

После проверки номера телефона врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения.

На мобильный телефон пациента приходит смс с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке. Содержание СМС: "Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ".

При необходимости или по просьбе пациента врач может распечатать консультационный вывод, содержащий раздел с назначениями, в частности назначением лекарств. В этом разделе указывается информация о выписанных лекарствах и номере электронного рецепта.

Пациент идет в любую удобную для него аптеку, участвующую в программе "Доступные лекарства". Называет работнику аптеки номер рецепта.

Работник предлагает пациенту лекарственные средства, которые есть в наличии в этой аптеке и входят в программу "Доступные лекарства".

Пациент выбирает одно из лекарственных средств и называет четырехзначный код подтверждения. Если необходимого препарата нет, пациент может пойти в другую аптеку и получить лекарства там.

Перечень аптек, участвующих в программе, можно найти на сайте НСЗУ.

Производители лекарств гарантируют, что на протяжении следующих шести месяцев смогут произвести и поставить заметно больше препаратов по программе. Ожидается, что пациенты смогут получить бесплатно или с незначительной доплатой сверх 46 миллионов упаковок препаратов - на 7 миллионов больше, чем на протяжении действия предыдущего Реестра.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские больницы, которые не хотят реформироваться, не получат деньги из бюджета.

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