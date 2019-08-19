Во время заседания 14 августа Кабмин принял постановление №708 "О внесении изменений в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 24 июня 2016 г. № 461", передает Юрлига.

Как сообщили в правительстве, это позволит не только оптимизировать списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, и избежать разных подходов к их практическому применению органами, назначающими и выплачивающими пенсии, а также специалистами предприятий, организаций и учреждений.

Позиция "работники, осуществляющие непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологических процессов в указанных производствах" дополнит подраздел 6 "Общие профессии"вышеупомянутого раздела после вступления в силу постановления. Такое же дополнение касается общих профессий раздела IV "Производство коксопродуктов" и раздела VII "Производство цветных металлов".

Кроме того, право на льготную пенсию будут иметь три категории работников, осуществляющих непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологических процессов.

Такое дополнение к Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях будет содержаться в разделе ІІІ "Черная металлургия"; разделе IV "Производство коксопродуктов. Углеподготовка"; разделе VIII "Производство цветных металлов".

Из раздела ІІІ "Черная металлургия" Списка № 1 исключат:

верховых доменных печей;

машинистов тельферов, занятых на горячих участках работ;

укладчиков проката, занятых на горячих участках работ.

Вышеуказанные работники не будут получать пенсию на соответствующих льготных условиях. Чтобы получить соответствующие льготные условия выхода на пенсию в 50 лет нужно иметь 20 (для женщин) и 25 (для мужчин) лет стажа.

Ранее сообщалось, что в стаж не зачисляется уход за пенсионером без медицинского заключения.

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