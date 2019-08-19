Появилось видео столкновения Tesla и Range Rover в центре Киева. Страна опубликовала съемку видеорегистратора Tesla.

Авария в центре Киева случилась 19 августа около 18:05 на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого. Столкнулись автомобили Tesla и Range Rover, в результате чего пострадали как минимум четыре человека.

От удара внедорожник отлетел в пешеходную зону, где в этот момент были люди. Затем Range Rover врезался еще в один автомобиль, а тот по инерции зацепил следующую машину. Подробности аварии устанавливаются.

Видео: youtube.com/Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото с места столкновения Tesla и Range Rover в центре Киеве.

Также мы рассказывали, что под Черкассами из-за столкновения Lanos и автобуса "Богдана" погибли трое человек, еще восемь - пострадали.