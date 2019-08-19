Журнал Forbes советует вместо Парижа ехать в Киев, потому что там вкусно, Чернобыль и мало туристов
Журнал Forbes посоветовал путешественникам ехать на отдых не в Париж, а в Киев.
Среди плюсов столицы Украины журналист издания упомянул небольшое количеств туристов, отличную кухню и открытый доступ ко всем достопримечательностям.
"В прошлом году Киев посетили 1,6 миллиона человек, в то время, как в Париж наведались 83 миллиона", - отмечает автор материала Рана Гуд.
По ее словам, низкий поток туристов позволяет получить свободный доступ к интересным местам города и местной кухне.
Она отметила, что поужинать в Киеве можно вкусно и по приемлемой цене. Особо выделила борщ, который могут подать и без мяса, традиционные голубцы и почему-то хинкали, названные продвинутой версией вареников.
В числе наиболее интересных мест она упомянула Киево-Печерскую Лавру с ее соборами и пещерами, Михайловский Златоверхий монастырь, Владимирский собор, Золотые ворота, Национальный оперный театр и другие.
Также в материале упоминается о близости Киева к Чернобылю, и возможность совершить экскурсию в зону отчуждения, чья популярность резко выросла после выхода одноименного сериала.
Стоимость проезда по городу на такси удивительно невысока от 2 до 19 долларов на Uber X и Uber Black соответственно.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.
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