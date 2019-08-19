Журнал Forbes посоветовал путешественникам ехать на отдых не в Париж, а в Киев.

Среди плюсов столицы Украины журналист издания упомянул небольшое количеств туристов, отличную кухню и открытый доступ ко всем достопримечательностям.

"В прошлом году Киев посетили 1,6 миллиона человек, в то время, как в Париж наведались 83 миллиона", - отмечает автор материала Рана Гуд.

По ее словам, низкий поток туристов позволяет получить свободный доступ к интересным местам города и местной кухне.

Она отметила, что поужинать в Киеве можно вкусно и по приемлемой цене. Особо выделила борщ, который могут подать и без мяса, традиционные голубцы и почему-то хинкали, названные продвинутой версией вареников.

В числе наиболее интересных мест она упомянула Киево-Печерскую Лавру с ее соборами и пещерами, Михайловский Златоверхий монастырь, Владимирский собор, Золотые ворота, Национальный оперный театр и другие.

Также в материале упоминается о близости Киева к Чернобылю, и возможность совершить экскурсию в зону отчуждения, чья популярность резко выросла после выхода одноименного сериала.

Стоимость проезда по городу на такси удивительно невысока от 2 до 19 долларов на Uber X и Uber Black соответственно.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.

Также мы писали, что Forbes возвращается в Украину, главредом издания станет экс-директор "Громадського" Горчинская.