В понедельник днем, 19 августа, на трассе "Киев-Сумы", вблизи с. Гоголев столкнулся внедорожник и легковой автомобиль. В результате столкновения погибли 2 человека, передает пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительным данным, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi, значительно превысила допустимую скорость движения и не уступила дорогу легковому автомобиль Chevrolet, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения водитель Chevrolet погиб на месте происшествия.

Им оказался работник полиции Вышгородского района.

Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. 7-летняя дочь пассажира погибла от полученных травм. Мужчину с сыном в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель Audi осталась неповрежденной.

"Сейчас решается вопрос о задержании киевлянки в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. А также, об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

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