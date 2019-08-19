Появились фото и видео с места ДТП в центре Киеве, где столкнулись автомобили Tesla и Range Rover и одно авто вылетело в толпу. Материалы опубликовало Facebook сообщество "Киев оперативный".

В центре Киева 19 августа столкнулись автомобили Tesla и Range Rover, в результате чего пострадали как минимум четыре человека. По предварительной информации, джип Range Rover ехал по улице Льва Толстого, а Tesla двигалась по улице Саксаганского. На перекрестке машины столкнулись. От удара внедорожник отлетел в пешеходную зону, где в этот момент были люди. Затем Range Rover врезался еще в один автомобиль, а тот по инерции зацепил следующую машину.

Видео: Facebook/Киев оперативный

Также "Киев оперативный" рассказал, что, по словам свидетелей, виновник аварии - водитель внедорожника. На место уже приехал человек, который говорит, что он и есть водитель Range Rover. Хотя, люди на месте говорят, что на самом деле за рулем был человек с полотенцем на голове. Мужчина находится он в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Facebook/Киев оперативный

Ранее "Страна" сообщала, что под Черкассами из-за столкновения Lanos и автобуса "Богдана" погибли трое человек, еще восемь - пострадали.

Также мы рассказывали, что в Киеве машина службы такси влетела в столб, погибла молодая пассажирка авто.