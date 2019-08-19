Владимир Зеленский уволил Ольгу Гурбич с должности члена Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Указ президента об увольнении №600/2019 от 16 августа 2019 года опубликован сайте главы государства.

"Уволить Гурбич Ольгу Ивановну с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, согласно поданному ею заявлению", - сказано в документе.

Скриншот: president.gov.ua

Гурбич была назначена в Нацкомфинуслуг в январе 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский подписал указ об увольнении врио главы Николаевской ОГА Боня.

Также мы рассказывали, что Зеленский уволил Литвиненко с поста замглавы СНБО и назначил его директором Нацинститута стратегических исследований.