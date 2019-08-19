Президент России Владимир Путин заявил, что альтернативы "нормандскому формату" переговоров по Донбассу нет, однако перед организацией саммита нужно договориться по некоторым вопросам.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Интерфакс.

"Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в " нормандском формате", должны приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше, безусловно добиваться, идти к этой цели", - сказал Путин.

Также он подчеркнул, что есть ряд вопросов, по которым необходимо договориться. "Мы, мне кажется, сегодня пообсуждаем эту тему, должны это сделать обязательно. Но, по моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует. И, безусловно, мы будем его поддерживать", - сказал Путин.

Президент России напомнил, что в 2016 году был достигнут компромисс и фактически была видоизменена имплементация украинского закона об особом статусе Донбасса.

"Тогда бывший президент (Украины) Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено и нынешний президент, а тогда министр иностранных дел ФРГ Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, пошли на этот компромисс", - сказал Путин.

Он отметил, что тогда закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах в Украине, а на постоянной основе после подведения итогов и подтверждения результатов выборов соответствующими структурами ОБСЕ.

"Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается некоторых других вопросов, например, вопроса, связанного с амнистией", - сказал Путин, говоря о нерешенных вопросах.

Кроме того, Путин заявил, что проинформирует своего французского коллегу Эмманюэля Макрона о контактах с новым главой Украины Владимиром Зеленским, которые вселяют определенный оптимизм.

"Конечно, будем говорить по юго-востоку Украины, по Донбассу. Я проинформирую господина президента (Франции) о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм", - сказал Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с Макроном.

Также, как сообщает ТАСС, глава РФ заявил, что испытывает осторожный оптимизм по ситуации в Украине. Российский лидер отметил, что на переговорах во Франции будет обсуждаться, в том числе, ситуация в Донбассе. "Я проинформирую господина президента [Франции] о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины [Владимиром Зеленским]", - отметил президент РФ.

"Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой... осторожный оптимизм", - сказал Путин.

После вступления Зеленского в должность президента Украины Путин провел уже два телефонных разговора с украинским лидером, они состоялись 11 июля и 7 августа. Эти беседы были посвящены урегулированию на юго-востоке Украины, возвращению удерживаемых граждан, работе в нормандском формате и реализации минских договоренностей.

При этом он напомнил о необходимости реализовать принятое в 2016 году компромиссное решение, которое касается имплементации закона об особом статусе Донбасса. "Надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить", - сказал президент России. То же самое, по его словам, касается и других вопросов, например, вопросов амнистии.

"Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться. Мы, мне кажется, сегодня пообсуждаем эту тему (с президентом Франции Макроном - Ред.), должны это сделать обязательно", - резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что Макрон связал возврат России в большую восьмерку с украинским вопросом и призвал перезапустить отношения.

Также мы писали, что Путин прибыл во Францию, где сегодня будет обсуждать с Макроном Украину.