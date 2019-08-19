На встрече с главой Кремля Владимиром Путиным 19 августа в своей официальной летней резиденции форт Брегансон президент Франции Эмманюэль Макрон предложил перезапустить отношения ЕС - Россия и вернуть "Большую восьмерку". Об этом сообщает "Интерфакс".

По мнению французского лидера, перезапуск отношений между Евросоюзом и Россией необходим, поскольку отсутствие диалога приведет к дальнейшему сближению Москвы с Пекином.

"Мы бы оттолкнули великую державу - Российскую Федерацию, она отвернулась бы от Европы и повернулась бы полностью к Китаю, а это не в интересах Франции, Евросоюза", - заявил Макрон.

Он выразил убеждение, что даже при наличии разногласий нужно искать точки соприкосновения между РФ и ЕС.

"Если бы мы в Совете Европы продолжали ругаться, Россия хлопнула бы дверью. У россиян не было бы, например, возможности обращаться в Европейский суд по правам человека", - отметил Макрон.

Также президент Франции заговорил о восстановление "Большой восьмерки" и связал его с разрешением украинского кризиса.

"Возврат к "восьмерке", как и возврат к положительным отношениям между Россией и Евросоюзом, лежат через решение конфликта в Европе. Я думаю, что вопрос "восьмерки" зависит от украинского кризиса, его разрешения", - сказал он.

Ранее "Страна" приводила мнение президентов по поводу новой встречи в "нормандском формате".

Мы также приводили заявление Офиса президента Украины о том, что он в ближайшее время не будет встречаться с президентом Франции .