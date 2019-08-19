Начало новой недели ознаменовалось провалом безналичного курса доллара сразу на 6 копеек. Так 19 августа торги на межбанке закрылись в рамках 25,1250-25,14 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, UBR.ua.

Отмечается, что с утра спекулянты пытались поднять курс доллара, но импортеры не поддержали повышения цены (25,25 грн/$), и котировки скатились вниз.

"Ключевым фактором стал сезонный: бизнес платит налоги, потому нуждается в гривне. Она нужна и для бюджетных выплат, и для текущей деятельности. Не исключаются также валютные продажи под подготовку к завтрашнему аукциону Минфина по размещению гособлигаций. Но вряд ли они были значительными", — считает Гриненко.

"Также, сегодня в продажу попала валюта, реализацию которой с конца прошлой недели откладывали крупные экспортеры", — дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На этой волне Нацбанку удалось пополнить свои золотовалютные резервы на $20 млн. Он скупал доллар по 25,15 грн/$.

"Объем торов на межбанке был не самым малым — порядка $150-200 млн", — уточнил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Если на безналичном рынке банкиры пытались поднять цену доллара, то на наличном — нет. Средняя цена валюты на продаже "американца" людям осталась в пятничном диапазоне — 25,35-25,45 грн/$. Минимальный курс оказался на уровне 25,21 грн/$, а максимальный — на 25,65 грн/$. При этом выкуп валюты у населения проводился в рамках 24,90-25,25 грн/$.

Для валютного рынка в ближайшее время будет два ключевых фактора:

уплата компаниями налога на прибыль предприятий;

итоги размещения нового выпуска гособлигаций 20 августа, общий объем которого заявлен на уроне 3 млрд грн.

"Скорее всего, 20 августа межбанк будет открываться в рамках 25,10-25,18 грн/$. Не исключается укрепление гривны в случае значительного спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов", — спрогнозировал Юрий Гриненко.

Куда более дешевый курсовой коридор на завтра спрогнозировал Олег Куринной — 25,10-25,30 грн/$.

"Правительство вполне может в этот вторник разместить бумаг на все заявленные 3 млрд грн. Ведь предстоит одновременное погашение ОВГЗ на 5,9 млрд грн: часть суммы может быть перевложена, а часть пойти на выход из страны. Даже с учетом ожидаемого понижения ставки доходности госбумаг на 0,2% годовых. Тем не менее, самое мощное размещение все же ожидается в будущий вторник. На фоне ожидаемого снижения учетной ставки Нацбанка на 0,5% годовых. Аналитики не верят, что регулятор сможет вывести инфляцию на нужные уровни и будет вынужден работать ставкой. В условиях внешнеэкономических рисков и торговой войны между США и Китаем", — подчеркнул Василий Невмержицкий.

Ранее сообщалось, что курс доллара отправился на выходные на отметке 25,175 грн/$.

Также мы писали, что курс доллара начал активно расти из-за массового вывода капиталов из Украины.