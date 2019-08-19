Владимир Зеленский сначала уволил Руслана Стефанчука с поста представителя президента в Верховной Раде, а потом снова назначил. Указы №601/2019, а также № 602/2019 от 19.08.2019 опубликованы на сайте президента.

Таким образом, президент переназначил Стефанчука на ту же должность.

В укаде №601/2019 говорится: "Уволить Стефанчука Руслана Алексеевича с должности представителя президента Украины в Верховной Раде Украины".

Скриншот: president.gov.ua

В документе, который последовал за увольнительным, сказано: "Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)".

Скриншот: president.gov.ua

Руслан Алексеевич Стефанчук (1975 года рождения) - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права. В 2011-2013 годах Стефанчук заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады. Как помощник сотрудничал с нардепом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым.

21 мая 2019 Зеленский своим указом назначил Стефанчука советником президента Украины - представителем президента в Верховной Раде. В новой Раде Стефанчука оставили представителем президента, о чем сообщил 3 августа председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Ранее "Страна" рассказывала, что будущие депутаты новой Рады созыва избрали руководителей подготовительной группы.

Кроме того, мы приводили слова Стефанчука о том, что президент как шахматный король: "Фигура важная, но ходит только на одну клеточку".