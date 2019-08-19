В центре Киева 19 августа столкнулись автомобили Tesla и Range Rover, в результате чего пострадали как минимум четыре человека. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 18:05 в самом центре украинской столицы - на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого.

Фото: kiev.informator.ua

По предварительной информации, джип Range Rover ехал по улице Льва Толстого, а Tesla двигалась по улице Саксаганского.

На перекрестке машины столкнулись. От удара внедорожник отлетел в пешеходную зону, где в этот момент были люди. Затем Range Rover врезался еще в один автомобиль, а тот по инерции зацепил следующую машину.

Видео: Facebook/ kiev.informator.ua

Пока не прибыли медики, первую помощь пострадавшим пешеходам оказывали свидетели ДТП. По еще не уточненным данным, пострадали минимум четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают правоохранители. Подробности аварии устанавливаются.

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