Владимир Зеленский уволил временно исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслава Боня. Соответствующий указ №603/2019 от 19 августа 2019 года опубликован на сайте президента Украины.

"Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации", - сказано в документе.

Скриншот: president.gov.ua

Вячеслав Бонь был назначен Зеленским врио главы Николаевской ОГА 11 июня 2019 года, а 17 июля Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область потребовал, чтобы Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию, Бонь согласился.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назначил Шмыгаля новым главой Ивано-Франковской ОГА.

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