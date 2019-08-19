Женщине из Фастова грозит до 10 лет лишения свободы за торговлю наркотиками. Новость опубликовала в Facebook пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуроры Фастовской городской прокуратуры объявили подозрение 34-летней жительнице Фастова в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или аналогов).

"Установлено, что злоумышленница течение июля - августа 2019 года в г. Фастове Киевской области, руководствуясь корыстным умыслом, с целью личного обогащения, неоднократно сбывала наркотическое средство - метадон", - написано в сообщении прокуратуры.

Женщину задержали на месте преступления. Сейчас она содержится под стражей. Санкция статьи предполагает наказание в види лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества либо без нее.

Скриншот: Facebook/пресс-служба прокуратуры Киевской области

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