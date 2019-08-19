Результаты экспертизы подтвердили, что разговор украинского беглого бизнесмена Сергея Курченко и экс-президента Грузии, экс-головы Одесской ОГА Михаила Саакашвили не был смонтирован. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.нет.

"... Если о Саакашвили, у меня есть для вас новость. Буквально на прошлой неделе ГПУ получила наконец экспертизу, подтверждающую, что разговор Курченко и Саакашвили, который носит признаки государственной измены, не является смонтированным, а голоса соответствуют голосам Курченко и Саакашвили", - отметил Луценко.

Также он сообщил, что экспертизу сделал Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) Минюста.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что это будет иметь продолжение после того, как Саакашвили вернулся в Украины указом президента Владимира Зеленского, Луценко отметил, что это не влияло на дело, и все упиралось именно в экспертизу.

"Она закончена. Значит, следователи СБУ и прокурор ГПУ будут идти дальше", - уточнил генпрокурор.

Напомним, президент Владимир Зеленский указом № 329/2019 вернул гражданство Украины экс-президенту Грузии и бывшему председателю Одесской ОГА Михаилу Саакашвили путем внесения изменений в указ экс-президента Петра Порошенко.

Украинский паспорт Саакашвили получил в 2015 году. Тогда он был назначен на должность председателя Одесской областной государственной администрации. Осенью 2016 года ушел в отставку, а уже 26 июля 2017 года президент Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

В 2017 году генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили протесты под зданием Верховной Рады были профинансированы соратниками экс-президента Виктора Януковича. Луценко назвал, в том числе, имя олигарха Сергея Курченко и обнародовал аудиозапись, где соратник Саакашвили беседует с доверенным лицом олигарха. Экс-голова Одесской ОГА назвал эти обвинения "фейком".

В конце декабря 2017 года правоохранители подтвердили подлинность голосов в зафиксированных разговорах между Михаилом Саакашвили и Сергеем Курченко.