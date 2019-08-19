Президент России Владимир Путин прибыл во Францию, где проходит его встреча с французским главой государства Эммануэлем Макроном. Стороны намерены обсудить Иран, Сирию, торговую войну США и Китая, а также Украину.

Мы собрали цитаты глав государств относительно Украины.

Осторожный оптимизм, но встречи не будет. Что сказал Путин

Российский лидер дал понять, что на встречу президентов в Нормандском формате пока рассчитывать не стоит. Ранее эту встречу уже несколько раз предлагал провести Владимир Зеленский.

"Альтернативы "нормандскому формату" не существует, мы будем его поддерживать", - заявил Путин. Но потом уточнил, что "любая встреча в "нормандском" формате должна приводить к нормальным результатам, нужно добиваться выполнения уже достигнутых договоренностей".

То есть без подвижек в Минском процессе Кремль на новую встречу в Нормандском формате не пойдет. По крайней мере - на высшем уровне. Впрочем, в Москве уже не раз об этом говорили, связывая будущие переговоры с прогрессом в политической части Минска (закрепление в Конституции особого статуса Донбасса, против чего пока выступает Зе).

При этом Путин подсластил пилюлю и заявил, что некоторые действия Зеленского внушают ему "осторожный оптимизм".

"Я проинформирую господина президента (Макрона - Ред.) о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - отметил российский лидер.

Встреча ради встречи не нужна. Что сказал Макрон

Французский президент поддержал скепсис Путина насчет встречи в Нормандском формате без определенных заготовок, которые бы гарантировали принятие решений и прогресс в их выполнении.

"Мы должны проводить саммит "нормандской четверки" при условии того, что будут достигнуты конкретные результаты, нам не нужна встреча ради встречи", - заявил Макрон.

Разумеется, такие результаты могут быть достигнуты, если начнутся подвижки по уже оговоренным моментам, которые пока выглядят весьма скромно. В активе у Зе - разведение в Станице Луганской, где в общем-то и так давно не было обстрелов.

Правда, пока французский лидер оптимистично надеется, что таких достижений станет больше и ко встрече удастся подойти уже через несколько недель.

"Мы (с Путиным - Ред.) сможем подготовить будущие встречи, и вместе с господином Зеленским, Владимиром Путиным и госпожой Меркель мы постараемся рассмотреть возможность созыва "нормандского формата" через несколько недель", - пообещал президент.

Еще раз Макрон упомянул Украину, когда говорил о российско-европейских отношениях. Он назвал конфликт в нашей стране "раздражителем", которые портит дружбу РФ и ЕС. После чего прозвучало двойственное заявление.

С одной стороны Макрон пообещал, что Россия вернется в "Большую семерку", если ситуация в Украине разрешится. С другой - он призвал строить новые взаимоотношения "поверх" затяжного конфликта вокруг Донбасса и Крыма. Давая понять, что быстрого решения украинского вопроса нет, при этом других важных тем он тормозить не должен.

А таких тем у России и Франции множество - ЕС входит во все более серьезный торговый клинч с Америкой. Параллельно с выходом США из договора по ракетам малой и средней дальности начинает раскручиваться новая гонка вооружений, в которой крайней может остаться именно Европа. И все эти проблемы будут обсуждаться с РФ независимо от того, как будет развиваться ситуация на Донбассе.

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