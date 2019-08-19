19 августа в официальной летней резиденции президента Франции форт Брегансон проходит встреча Эмманюэля Макрона и российского лидера Владимира Путина, на которой были сделаны заявления по поводу "нормандского формата" и кризиса в Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

По мнению президента РФ, альтернативы "нормандскому формату" не существует, и Россия будет его поддерживать. Однако Путин уточнил, что любая встреча в этом формате должна быть результативной.

"Что касается "нормандского формата", я всегда считал и сейчас считаю, что, конечно, любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должны приводить к конкретным результатам. На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели", - сказал глава Кремля.

Президент Франции поддержал и развил эту мысль.

"Мы должны проводить саммит "норманднской четверки" при условии того, что будут достигнуты конкретные результаты, нам не нужна встреча ради встречи", сказал Макрон.

Ранее "Страна" сообщала о прибытии Путина во Францию.

Мы также приводили заявление Офиса президента Украины Владимира Зеленского, что он в ближайшее время с президентом Франции встречаться не намерен.