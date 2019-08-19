В понедельник, 19 августа, курс украинской валюты снова укрепился на межбанке до 25,1375 грн/$1 с 25,175 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 25,1250 – 25,150 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 20 августа официальный курс 25,175684 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 19 августа снизился до 25,1883 грн/$1 с 25,1348 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 20 августа 2019 года.

100 долларов США 2517.5684

100 ЕВРО 2795.2562

10 российских рублей 3.7797

Также по информации НБУ объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 15 августа составил 430,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $365,5 млн.

Ранее сообщалось, что банкиры сообщили, что ждет упавший курс доллара в Украине на следующей неделе.

Также мы писали, что курс доллара начал активно расти из-за массового вывода капиталов из Украины.