Гривня начала неделю с незначительного укрепления на межбанке
В понедельник, 19 августа, курс украинской валюты снова укрепился на межбанке до 25,1375 грн/$1 с 25,175 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 25,1250 – 25,150 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 20 августа официальный курс 25,175684 грн/$1.
По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 19 августа снизился до 25,1883 грн/$1 с 25,1348 грн/$1.
Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 20 августа 2019 года.
- 100 долларов США 2517.5684
- 100 ЕВРО 2795.2562
- 10 российских рублей 3.7797
Также по информации НБУ объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 15 августа составил 430,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $365,5 млн.
Ранее сообщалось, что банкиры сообщили, что ждет упавший курс доллара в Украине на следующей неделе.
Также мы писали, что курс доллара начал активно расти из-за массового вывода капиталов из Украины.