Во вторник, 20 августа, погода в Украине будет жаркой и ясной. Синоптики не обещают дожля и говорят, что температура будет колебаться от +28 до +31 градуса по всей территории страны. Карту с подробным прогнозом опубликовали на сайте Укргидрометцентра.

Днем во всей стране температура будет примерно одинаковой - от +28 до +31 градуса. Самыми жаркими будут южные области страны, а "холодными" - запад и север.

Ночная температура во всех регионах также будет примерно одинаковой - от +13 до +17. Холоднее всего будет в Киеве, Сумах и Харькове, а теплее всего в прибрежных Одессе, Николаеве, Херсоне, а также Донецке и Запорожбе.

Температура в столице будет +28...+30, небо в Киеве будет ясным, а ночью столбик термометра опустится до +13...+15.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" рассказывала, что синоптик объяснила связь между 37-градусной жарой в Украине и выбрасыванием коней за борт.

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