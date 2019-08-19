Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу общественной организации "Украинский выбор - право народа" и признал законным запрет на русскоязычный культурный продукт в Львовской области. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В вердикте суда перечисляется, какие документы остаются в силе.

"Кассационную жалобу общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" оставить без удовлетворения, кассационную жалобу Львовского областного совета удовлетворить, решение Львовского окружного административного суда от 16 января 2019 г. и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 мая 2019 г. в части удовлетворенных исковых требований отменить, принять в этой части требований постановление, которым в иске отказать. В другой части постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 мая 2019 г. - оставить без изменений", - говорится в постановлении ВС Украины от 15 августа.

Постановление вступает в силу со дня принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, решение установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области "до момента полного прекращения оккупации территории Украины" было принято 18 сентября 2018 года депутатами Львовского облсовета.

"Страна" сообщала, что аналогичные решения приняли в Тернопольской и Житомирской областях.