Супруга премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить неуважение к Украине, бросив на землю хлеб, которым встречали в аэропорту израильскую делегацию. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявили в Офисе главы государства.

В Офисе назвали поступок Сары Нитаньяху "незначительным казусом" и отметили, что подобные действия не могут нивелировать важность визита лидера Израиля в Киев.

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", - сказали в пресс-службе ОП в ответ на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" по поводу инцидента.

Ранее "Страна" опубликовала видео, на котором супруга Нетаньяху якобы бросает хлеб во время церемонии встречи высоких гостей в аэропорту "Борисполь".

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