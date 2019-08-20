Украинское Консульство в турецкой Анталии опровергло информацию, распространенную в СМИ, о массовых отравлениях в гостинице Limak Lara De Luxe Hotel со смертельными исходами. Об этом сообщил консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко, передает Укринформ.

"Это неправда. Мы связывались с этим отелем, с полицией, больницами, туристическими операторами. Со всеми связывались. Информация о массовом отравлении и летальных исходах не соответствует действительности", - сообщил Хоменко.

Кроме того, консул заявил, что данная информация была распространена только украинскими СМИ, но ни одного сообщения об этом отравлении не было в турецких средствах массовой информации.

В данный момент неизвестно, кто стал первоисточником данной информации и кому выгодно распространение фейковых новостей подобного содержания про вышеуказанный отель.

Ранее некоторые украинские СМИ сообщили, что туристы из Украины отравились в турецком пятизвездочном отеле Limak Lara De Luxe Hotel, а некоторые случаи закончились летальным исходом. Кроме того, сообщалось, что общее число пострадавших составил 260 человека, из которых полсотни - граждане Украины.

Ранее сообщалось, что у берегов России уже второй украинский моряк скончался после отравления метиловым спиртом на борту "Магуса".

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