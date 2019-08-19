34-летняя украинка Ольга Дудченко, выпускница Медицинского колледжа Бейлора и Университета Райса, вошла в рейтинг от Массачусетского технологического института (США), который считается одним из самых престижных технических учебных заведений США и мира. Рейтинг инноваторов "35 до 35" опубликовал MIT Technology Review.

Рейтинг выпускается ежегодно с 1999 года и представляет собой список ученых моложе 35 лет, которые сделали значительный вклад в науку. Это могут быть представители самых разных сфер, начиная от биологии и заканчивая компьютерными науками. В этом году в рейтинг вошла Ольга создала способ быстрого упорядочивания генома.

Ольга Дудченко. Фото из открытых источников

Современные машины для секвенирования генов работают очень быстро, считывая ДНК арахиса, баклажана или броненосца за два дня. Но то, что они выдают, - это миллиарды неорганизованных фрагментов кода ДНК. Ольга Дудченко помогла соединить эти кусочки в правильном порядке, чтобы выявить фактический геном - быстрее и дешевле.

Дудченко использует Hi-C - метод, первоначально разработанный для изучения того, как складываются хромосомы, чтобы показать, какие фрагменты ДНК находятся физически близко друг к другу. В сочетании с методами и алгоритмами Дудченко, он помогает упростить сборку геномов.

В конце 2018 года Дудченко и ее коллеги поделились первыми результатами своего "ДНК-зоопарка", в котором уже есть сквозные последовательности хромосом для более чем 50 видов, включая гепарда, красную панду и бразильского дикобраза. Учитывая, что в современном мире эти животные виды все сильнее подвержены вымиранию, однажды их ДНК могут стать всем, что от них осталось. Перед учеными теперь стоит задача охарактеризовать геном каждого вида на Земле.

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