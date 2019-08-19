Полиция объявила розыск двух женщин, которые пропали из авто по пути из Броваров в Киев. Фото
Вечером 17 августа две женщины пропали, выехав из Броваров в Киев на автомобиле Toyota Rav4.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в понедельник, 19 августа.
Юлия Зайковская, 31 год, и ее 53-летняя мать Надежда Головач выехали в направлении Киева около 20 часов вечера в субботу.
В воскресенье в полицию обратился гражданский муж Юлии Зайковской. По его словам, женщины перестали выходить на связь через полчаса после выезда.
Утром в понедельник сотрудники полиции обнаружили их автомобиль, который был брошен на территории Броварского района.
В салоне были найдены водительские права, документы на транспортное средство, личные вещи пропавших. Во время осмотра на автомобиле нашли отпечатки пальцев и биологический образцы. Самих женщин не нашли.
Скриншот: Facebook/Поліція Київської області
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