Вечером 17 августа две женщины пропали, выехав из Броваров в Киев на автомобиле Toyota Rav4.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в понедельник, 19 августа.

Юлия Зайковская, 31 год, и ее 53-летняя мать Надежда Головач выехали в направлении Киева около 20 часов вечера в субботу.

В воскресенье в полицию обратился гражданский муж Юлии Зайковской. По его словам, женщины перестали выходить на связь через полчаса после выезда.

Утром в понедельник сотрудники полиции обнаружили их автомобиль, который был брошен на территории Броварского района.

В салоне были найдены водительские права, документы на транспортное средство, личные вещи пропавших. Во время осмотра на автомобиле нашли отпечатки пальцев и биологический образцы. Самих женщин не нашли.

Скриншот: Facebook/Поліція Київської області

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