18 августа 47-летний американский актер Дуэйн Джонсон и его 34-летняя возлюбленная Лорен Хэшиан секретно расписались на Гавайях. Свадебные фотографии "Скала" Дуэйн опубликовал в своем Instagram.

Снимки звезда Голливуда лаконично подписала: "Мы сделали".

Скриншот: Instagram/ therock

Пара официально оформила союз спустя 12 лет отношений. За эти годы актера и его избранница успели родить двух девочек - Жасмин и Тиану.

Фото: Instagram/ therock

Для церемонии молодожены выбрали Гавайские острова, так как знаменитость особенно любит это место.

На свадьбу "Скала" оделся без особых изысков: в белые рубашку и брюки. На шею он повесил лею - традиционное гавайское ожерелье. Хэшиан облачилась в полупрозрачное кружевное платье с длинным шлейфом.

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