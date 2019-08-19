В ФИФА объявили имена претендентов на награду за лучший гол минувшего сезона. Три победителя пройдут в финальный этап голосования, на котором легенды ФИФА выберут лучший гол. Голосование для болельщиков продлится на официальном сайте до 1 сентября.

На премию имени Ференца Пушкаша номинированы:

Матеус Кунья ("РБ Лейпциг")

Видео: youtube.com/FIFATV

Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"),

Видео: youtube.com/FIFATV

Лионель Месси ("Барселона"),

Видео: youtube.com/FIFATV

Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"),

Видео: youtube.com/FIFATV

Фабио Куальярелла ("Сампдория"),

Видео: youtube.com/FIFATV

Эндрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"),

Видео: youtube.com/FIFATV

Даниэль Жори ("Дебрецен"),

Видео: youtube.com/FIFATV

Билли Симпсон ("Клифтонвилл Лэдис"),

Видео: youtube.com/FIFATV

Эми Родригес ("Юта Роялз"),

Видео: youtube.com/FIFATV

Аджара Нчут (сборная Камеруна).

Видео: youtube.com/FIFATV

Как сообщала "Страна", за четыре года при Инфантино ФИФА заработала рекордные миллиарды долларов.

Показатель вырос на 14% по сравнению с предыдущим циклом благодаря увеличению доходов от продажи прав на телетрансляции и маркетинговых прав, а также билетов на матчи.

Отметим, что сборная Украины поднялась на три строки в рейтинге ФИФА. Бельгийцы - лучшие.