ФИФА определилась с топ-10 голов сезона. Видео
В ФИФА объявили имена претендентов на награду за лучший гол минувшего сезона. Три победителя пройдут в финальный этап голосования, на котором легенды ФИФА выберут лучший гол. Голосование для болельщиков продлится на официальном сайте до 1 сентября.
На премию имени Ференца Пушкаша номинированы:
Матеус Кунья ("РБ Лейпциг")
Видео: youtube.com/FIFATV
Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"),
Видео: youtube.com/FIFATV
Лионель Месси ("Барселона"),
Видео: youtube.com/FIFATV
Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"),
Видео: youtube.com/FIFATV
Фабио Куальярелла ("Сампдория"),
Видео: youtube.com/FIFATV
Эндрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"),
Видео: youtube.com/FIFATV
Даниэль Жори ("Дебрецен"),
Видео: youtube.com/FIFATV
Билли Симпсон ("Клифтонвилл Лэдис"),
Видео: youtube.com/FIFATV
Эми Родригес ("Юта Роялз"),
Видео: youtube.com/FIFATV
Аджара Нчут (сборная Камеруна).
Видео: youtube.com/FIFATV
Как сообщала "Страна", за четыре года при Инфантино ФИФА заработала рекордные миллиарды долларов.
Показатель вырос на 14% по сравнению с предыдущим циклом благодаря увеличению доходов от продажи прав на телетрансляции и маркетинговых прав, а также билетов на матчи.
Отметим, что сборная Украины поднялась на три строки в рейтинге ФИФА. Бельгийцы - лучшие.