Все рейсы авиакомпаний "Международные авиалинии Украины", LOT и Turkish Airlines в аэропорт "Запорожье" будут отменены со 2 сентября по 15 октября в связи с ремонтом там взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на заявление авиаперевозчиков.

Сообщается, что пассажиры отмененных рейсов должны получить соответствующие уведомления с правом перебронировать билеты на рейсы с прибытием в аэропорт Днепра или другого города.

Также пассажиры смогут получить компенсацию стоимости билетов.

"Информируем вас о том, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" отменяет рейсы в/из Запорожья в связи с закрытием аэропорта на период с 02.09.19 по 15.10.19. Пассажирам отмененных рейсов будет предложено изменить аэропорт вылета/прибытия на Днепр (или другой удобный для пассажира), или вернуть стоимость билета", - ответили в МАУ.

Аналогичные решения приняли в LOT и Turkish Airlines, что следует из официального сообщения туристической компании "Роза ветров".

В авиакомпании "Мотор Сич", в свою очередь, ранее сообщили о следующих изменениях в своем расписании в связи с закрытием на ремонт ВПП аэропорта "Запорожье".

рейсы Запорожье-Киев и Киев-Запорожье - отменены;

вместо ежедневных рейсов Запорожье-Минск и Минск-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Минск и Минск-Днепр по средам, пятницам и воскресеньям;

вместо рейсов Запорожье-Бургас и Бургас-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Бургас и Бургас-Днепр.

Изменения вступают в силу с 1 сентября и будут действовать до 15 октября включительно.

Пассажиры данных рейсов должны обратиться в контакт-центр компании.

Кроме того, сообщается, что перелеты в Беларусь запорожская авиакомпания выполняет в сотрудничестве с "Белавиа"Там сообщили, что внесут изменения в свою полетную программу в соответствии с изменениями "Мотор Сичи".

Ранее сообщалось, что в аэропорту Гонконга отменили все авиарейсы.

Также мы писали, что из-за протестов в аэропорту Гонконга отменены более сотни международных авиарейсов.