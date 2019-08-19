В Германии закрыли аттракцион "Полет орла" в парке развлечений "Татцмания" в городе Лёффинген, так как посетителей возмутило его сходство со свастикой. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.

23-метровый аттракцион "Полет орла", окрашенный в коричневый цвет, ввели в эксплуатацию в начале августа. На нем установлены две конструкции с сидениями, каждое из которых украшено головой орла. При запуске аттракциона эти конструкции вращались, внешне напоминая свастику.

Фото: kurier.at

Фото: bild.de

Видео с аттракционом начали распространяться в интернете почти сразу после запуска "Полета орла".

Аттракцион вызвал возмущение у посетителей парка и пользователей интернета. Управляющий парка Патрик Хасслер с удивлением заявил, что администрация и персонал "Татцмании" не замечали подозрительного сходства агрегата со свастикой. Но под напором бури негодования парк вынужден был закрыть карусель, "чтобы у посетителей больше не возникало подобных ассоциаций".

А владелец парка Рюдигер Браун извинился перед теми, кого обеспокоил и оскорбил аттракцион. По его словам, дизайн конструкции разрабатывался в Италии. Сейчас авторы идеи пересматривают эскизы. Предполагается, что вместо четырех сидений у аттракциона оставят по три.