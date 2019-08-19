На одной из фабрик возле Вроцлава получил тяжелую травму 28-летний украинский рабочий. Впоследствии он скончался. Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

По информации издания, авария на фабрике произошла в субботу на производственной линии. Мужчину затянуло в механизм. Он получил очень серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережала горло.

В больницу его доставили в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ему жизнь - утром в понедельник он умер.

"Проводится расследование по этому делу. Пока рано говорить о деталях", - рассказал Анджей Погорский, заместитель регионального инспектора труда во Вроцлаве. Делом заинтересовалась также прокуратура.

Как сообщала "Страна", в Польше украинца на стройке раздавило огромной трубой. Рабочего бросились спасать, но он скончался от полученных травм.

Напомним, что власти Австрии намерены упростить трудоустройство иностранцев и платить им солидные зарплаты.