В соцсетях обсуждают скандал с женой израильского премьера Беньямина Нетаньяху.

СМИ сообщили, что во время торжественной встречи премьерской четы в Киеве, когда девушки в национальных костюмах подали им хлеб с солью, Сара Нетаньяху бросила свой ломтик на землю.

60-летняя летняя Сара - третья жена Нетаньяху. Ее часто обвиняют в том, что она держит мужа под каблуком и вмешивается в политику. Также ей приписывают множественные скандальные выходки. Перед визитом в Киев она отчитала командира лайнера за то, что тот, по ее мнению, не приветствовал ее должным образом при посадке. Также говорят, что она пьет много алкоголя и третирует своих подчиненных.

Больше о супруге премьера Израиля "Страна" рассказала в материале Бешеная Сара. Что известно о жене израильского премьера, которая бросила хлеб-соль на украинскую землю.

Ведущий Макс Назаров рассказывает, что из себя представляет жена Нетаньяху. "Жена премьер министра Израиля, Сара и ее еврейская мудрость:

- взяла на понт мужа обвинив его в измене, о которой не знала, а тот взял и сознался

- с помощью адвоката запретила мужу встречаться с кем-либо без ее ведома

- за казенные деньги назаказывала блюд из лучших ресторанов страны на сто тысяч долларов

- уволила помощника, который постоянно приносил эту еду, обвиняя в том, что она толстая именно из-за него

- нанимала прислугу, оскорбляла, унижала и даже заставляла сдавать бутылки, а потом не платила зарплату из-за якобы некомпетентности

- выпивает по три бутылки шампанского день

и после этого всех возмущает выброшенный украинский хлеб в аэропорту?"

Блогер Михаил Шнайдер шутит: "А Ваша Сара балувана".

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич: "По-моему это гениально: "А мацой можно того?"

Израильский обозреватель Соломон Манн объясняет поступок Сары тем, что хлеб некошерный. И поскольку она лицо неофициальное, то не должна его есть.

"Правильно сделала. Она не обязана некошерный хлеб пробовать, чай не госчиновник", - написал он в Facebook.

"Биби (так называют Нетаньяху в Израиле - Ред.) был воспитан в светской среде профессорской семьей, а Сара родилась в киббуце (сельскохозяйственная комунна в Израиле - Ред.). ... Додуматься надо евреев встречать такими дарами. Если хотите знать, мне лично это было бы оскорбительно, прошел бы мимо, как будто не заметил или дал бы девушкам самим съесть", - отметил Манн.

А вот журналист Юрий Бутусов заявил, что ничего такого жена израильского премьера не делала и все это "российская пропаганда".

"На видео, где встречают супругов Нетаньяху, очевидно, что если Сара Нетаньяху и уронила какой-то кусочек хлеба, то явно случайно, никаких бросков она не производила, и вообще старалась вести себя благожелательно и согласно протоколу.

На наших глазах мы сами создаем с чужой подачи информационный шум и микшируем важнейшее событие в истории украино-израильских отношений.

Впервые во время войны с РФ премьер-министр Израиля посещает нашу страну, и этот прорыв очень болезненно воспринят в РФ. Москва прекрасно понимает, что укрепление связей Украины с Израилем будет направлен прямо или косвенно на противодействие российскому влиянию".