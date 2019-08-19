Президент Украины Владимир Зеленский на траурном мероприятии в Бабьем Яру с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступил против ксенофобии и расизма. Видеозапись выступления главы государства опубликована на Facebook Офиса президента.

"Невозможно понять нечеловеческое стремление уничтожать людей по этническому, национальному или политическому признаку, независимо от пола и возраста. Перед глазами страшная бесконечная череда людей, которые не понимали, что их ведут на смерть", - сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, в СССР тема массового уничтожения народов замалчивалась. "Тоталитарный советский режим наложил табу на такие темы, как Холокост, Бабий Яр, Голодомор, и замалчивали реальные масштабы этих преступлений", - заявил президент.

Он озвучил данные о количестве жертв нацистской оккупации Киева: в Бабьем Яру было расстреляно от 70 до 200 тысяч людей.

"Невозможно забыть и простить, и украинский народ будет всегда помнить об этих преступлениях против человечества. Мы никогда не забудем, к чему приводит ксенофобия и расизм. Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое и ценное – человеческую жизнь", - произнес украинский лидер.

Видео: Facebook/ president.gov.ua

В финале выступления Зеленский призвал международное сообщество объединить усилия для недопущения проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве. "Нельзя допустить снова! Вечная память жертвам Бабьего Яра, вечная память жертвам Второй мировой войны", - завершил речь президент.

Напомним, сейчас с официальным визитом в Украине пребывает израильский премьер. "Страна" показывала, как Зеленский встречал его перед Мариинским дворцом.

Мы также рассказывали, что украинский президент призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом украинского народа.