Во Франции туристы выпали с балкона, решив заняться сексом на открытой веранде. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на курорте Ривьера Ле Канне, к северу от Канн с 30-летним британским путешественником и его 28-летней спутницей из Канады. Однако за страстными любовными утехами, пара не заметила, как потеряла равновесие и упала на асфальт.

Очевидцы инцидента вызвали скорую для горе любовников. Мужчину доставили в отделение интенсивной терапии, а женщина получила только несколько ушибов. По предположениям ее партнер смягчил падение.

В полиции начали расследование инцидента. Правоохранители хотят узнать замешаны ли в произошедшем наркотики и алкоголь.

Как сообщала "Страна", модель Playboy задержали за убийство ее психолога. Полицейские при осмотре и обнаружили тело в багажнике.

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