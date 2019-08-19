Мужчина смягчил падение. Во Франции туристы занялись сексом на открытом балконе и упали
Во Франции туристы выпали с балкона, решив заняться сексом на открытой веранде. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на курорте Ривьера Ле Канне, к северу от Канн с 30-летним британским путешественником и его 28-летней спутницей из Канады. Однако за страстными любовными утехами, пара не заметила, как потеряла равновесие и упала на асфальт.
Очевидцы инцидента вызвали скорую для горе любовников. Мужчину доставили в отделение интенсивной терапии, а женщина получила только несколько ушибов. По предположениям ее партнер смягчил падение.
В полиции начали расследование инцидента. Правоохранители хотят узнать замешаны ли в произошедшем наркотики и алкоголь.
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