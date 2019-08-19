В сети появилось полная версия видео, на котором король наркоинтернета Амос Дов Сильвер сбежал от полиции в аэропорту Борисполя при попытке его депортировать в Израиль.

Как видно на видео, во время прохождения Сильвером и сотрудниками СБУ досмотра в аэропорту, один из правоохранителей якобы подает ему условный знак, почесав затылок, после чего конвоируемый аккуратно отходит назад и нагло сбегает у всех на глазах. При этом на видео видно, как сотрудник СБУ заметил, побег Сильвера, но ничего с этим не делает, продолжив стоять на досмотре.

Тем временем наркобарон успешно успевает скрываться. Лишь спустя некоторое время один из сбушников сообщает другому, что преступник сбежал, однако вместо того, чтобы догнать его, они продолжают стоять и кому-то звонить. Только после этого сотрудник спецслужбы побежал за Сильвером.

Видео: YouTube/Юрій Бутусов

Как сообщалось, 17 августа стало известно, что беглого наркобарона из Израиля Амоса Дов Сильвера задержали в одной из областей Украины. Также задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции.

Перед этим прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту побега организатора международного наркокартеля Сильвера, который исчез в международном аэропорту "Борисполь" в день его экстрадиции в Израиль.

Напомним, что в апреле Киевская прокуратура получила запрос от Тель-Авива на выдачу гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который находился в розыске за организацию мощного международного наркокартеля, который стал крупнейшим в мире онлайн-магазином наркотиков.