19 августа правоохранительные органы и спасательные службы Белоруссии столкнулись с волной анонимных сообщений о минировании крупных объектов. Об этом передает Interfax.by.

Утром поступили звонки анонимов о якобы минировании железнодорожного вокзала и национального аэропорта. После обеда - о взрывных устройствах с часовым механизмом в редакциях СМИ и крупных торговых центрах.

Например, о минировании офиса и эвакуации сотрудников сообщил крупнейший белорусский интернет-портал Onliner.by. "По данным МВД, аналогичные сообщения получают и другие организации. По предварительной информации, людей эвакуируют из торговых центров Dana Mall, Galleria, Galileo, "Столица", - говорится в публикации на сайте Onliner.by.

В МВД республики заявили, что сообщения продолжают поступать в организации Минска. В связи с этим сотрудники органов внутренних дел принимают дополнительные меры безопасности. В торговых центрах, гостиницах и иных объектах работают саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы.

Эвакуированные из бизнес-центра Rubin Plaza люди после сообщения о минировании. Фото: people.onliner.by

В Следственном комитете страны сказали о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об опасности (ч.1 ст.340 Уголовного кодекса).

По данным СК, с начала 2019 года возбуждено уже 35 таких уголовных дел. В ходе их расследования установлены 14 лиц, причастных к подобным сообщениям. По шести уголовным делам вынесен обвинительный приговор.

Напомним, 12 августа в Киеве тоже проверяли сообщения о минировании аэропортов, ж/д вокзала, ТРЦ и мостов.

Ранее "Страна" писала о том, что 19-летний житель Кривого Рога получил три года условно за ложное минирование женского монастыря.