Прогноз "Страны" о том, что на должность главы госконцерна "Укроборонпром" поставят Алексея Тимофеева сбылся. Владимир Гройсман, уже внес Зеленскому представление на назначение.

Это подтверждает документ, который оказался в распоряжении "Цензор.НЕТ".

"Выношу представление о назначении Тимофеева Алексея Олеговича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте документа.

Фото: Цензор.НЕТ

По данным "Страны" также были собеседования с Айварасом Абромавичусом - главой набсовета концерна - и депутатом "Слуги народа" Давидом Арахамией.

На момент назначения Алексей Тимофеев возглавляет компанию Trident Acquisitions Corp., одним из основателей которой является оппозиционный экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев. Недавно эта компания победила в конкурсе на добычу газа в шельфе Черного моря. Но результаты конкурса фактически были заблокированы Кабмином. Как пояснил эк-премьер-министр Владимир Гройсман, он ожидал участия в конкурсе мировых лидеров уровня Shell или Exxon. Поэтому будет ставить вопрос проведения нового конкурса.



До этого Тимофеев возглавлял "Смарт Холдинг" Вадима Новинского, был топ-менеджером компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственной "Укргаздобычи", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее "Страна" рассказывала, что "Укроборонпром" выиграл тендер на поставку самолетов Ан-178 в Перу.

Кроме того, мы говорили, что Украина и Турция будут совместно выпускать высокоточное оружие.