Выступление украинского летчика Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27 на авиашоу в польском городе Гдыня признано лучшим пилотажем. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает пресс-служба Воздушного командования Центр.

Демонстрационный выступление украинского летчика подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27 в польском городе Гдыня на авиашоу Gdynia Aerobaltik 2019 признано лучшим пилотажем.

Пилот первого класса подполковник 831 бригады тактической авиации Юрий Булавка в 15-минутном показе поразил зрителей выучкой, продемонстрировав фигуры высшего пилотажа и маневренность боевого истребителя. Выступление украинского летчика публика сопровождала громкими аплодисментами.

Это уже вторая подряд победа Булавки - в международном авиапоказе, который проходил в июле в британском городе Фейфорд на боевом самолете-истребителе Су-27 он показал лучший сольный пилотаж.

Фото: facebook.com/kpszsu

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