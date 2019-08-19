Подготовленные свиные сердца могут начать пересаживать людям в течение следующих трех лет, заявил хирург-трансплантолог Теренс Инглиш из Великобритании. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инглиш сделал заявление в 40-ю годовщину первой успешной трансплантации сердца. Он также сказал, что уже в этом году будет проведена первая пересадка почки свиньи человеку.

"Если результат ксенотрансплантации - то есть пересадки частей тела одного вида другому - будет удовлетворительным применительно к свиным почкам для людей, то вполне вероятно, что в течение нескольких лет дело дойдет и до сердец", - сказал 86-летний хирург.

По словам Инглиша, это поможет удовлетворить растущий спрос на донорские органы. Например, в Великобритании в списке ожидания на пересадку сердца находится около 300 человек, поэтому трансплантологи ищут новые источники органов. Органы свиньи считаются лучшей альтернативой человеческому материалу благодаря своему размеру.

Ксенотрансплантация стала более возможной благодаря развитию генной инженерии, которая делает органы подходящими для использования в качестве донорских. Однако некоторые специалисты полагают, что методика сопряжена с чрезмерным риском, и ее нельзя испытывать на людях.

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