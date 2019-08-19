"Страна" пообщалась с водителем Nissan Patrol, который обстреляли пограничники, так как решили, что внедорожник пытался прорваться через границу в Румынию. Его мнение по поводу произошедшего отличается от того, что рассказали правоохранители.

Полиция говорит, что 18 августа, около 3 часов ночи пограничный наряд, который нес службу в пределах Путильского района Черновицкой области, обнаружил движение внедорожника, который быстро ехал сторону государственной границы с Румынией. Пограничники потребовали остановить авто, однако водитель не прекратил движение. Военные сделали несколько выстрелов в воздух, а после этого стали стрелять по колесам. Через несколько метров машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу. Дело по обcтрелу передали в ГБР.

Мужчина рассказал, что он двигался в сторону горы Томнатик, где находится брошенная база, бывшая военная часть РНС. Напротив приграничного столба слева от дороги стояли два человека в военной форме, с автоматами и с собакой. Так как на них не было светоотражающих жилетов, водитель заметил их только тогда, когда подъехал поближе.

"Один из них легонько поднял руку, как поздоровался. Я приподнял руку ему в ответ и поехал дальше. Все это время я двигался на скорости не выше 10 км/ч. Через 100 метров я услышал хлопки, похожие на выстрелы, но не обратил на них внимания. А уже через метров 200 я ощутил острую боль в правой руке", - рассказал "Стране" водитель Николай.

Поняв, что стреляют, мужчина остановил машину, начал сигналить и кричать. По словам водителя, к нему подбежал один из пограничников с направленным на мужчину автоматом. Правоохранитель заглянул в машину, увидел раненого человека, истекающего кровью пассажира авто. Николай потребовал вызвать скорую, но пограничники ничего не сделали. По словам водителя, ему пришлось самому везти пострадавшего в больницу, где их уже ждали врачи и полиция.

"После на КПП меня с полицией отказались пропускать на место происшествия, пока полицейский не поднял голос на пограничника. По приезду оказалось, что территорию уже зачистили, гильзы забрали. Никто из пограничников с нам общаться не выходил. Когда они говорят, что я пытался скрыться - это неправда, да и некуда - у них там пост меньше чем в километре. Сейчас я в статусе свидетеля а моя машина на штрафплощадке. Чем эта история закончится - пока не ясно", - рассказал "Стране" Николай, водитель автомобиля.

Ранее "Страна" сообщала, что ночью внутри полного "Портер паба" в Киеве мужчина открыл стрельбу.

Кроме того, мы рассказывали, что в Днепре пятеро мужчин на BMW обстреляли автомобиль с людьми.