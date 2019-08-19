В России подсчитали, что Украина ей должна РФ около 3,7 млрд долларов по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния (ФНБ) приобрел в декабре 2013 года. Об этом сообщает агентство РБК.

Еврооблигации были куплены при Викторе Януковиче (т.н. долг Януковича). А в декабре 2015 года новые власти Украины объявили по этим бумагам дефолт, не выплатив тело долга и финальный купон.

Россия подала на Украину в английский суд, так как облигации регулировались британским правом. Стороны судятся до сих пор. Украина этот долг перед Россией не признает, считая, что это были коммерческие бумаги, а не межгосударственный кредит, и пытаясь доказать, что Россия силой принудила выпустить бонды.

Однако в Минфине России заявляют, что это был двусторонний межправительственный заем, и учитывают его на балансе ФНБ.

Украина признает только долг перед Россией в размере $0,61 млрд, образовавшийся в начале 1990-х годов за поставки российского газа.

Фото: rbc.ru

Отмечается, что Украина входит в список 17 крупных должников РФ, которые суммарно должны около $27 млрд. Самая большая задолженность у Белоруссий - $7,55 млрд. На третьем месте после Украины находится Венесуэла.

Ранее "Страна" сообщала, что, по подсчетам украинского Минфина, на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга Украине до конца 2019 года необходимо 169 млрд грн.

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