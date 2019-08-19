В понедельник, 19 августа в ЦИК зарегистрировали 93 народных депутата Украины, избранных на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Таким образом их общее количество достигло 233 человек (из 424 будущих избранников).

В общегосударственном многомандатном избирательном округе в понедельник зарегистрированы 47 парламентариев, а в одномандатных избирательных округах – 46.

В многомандатном округе зарегистрированы 38 депутатов от партии "Слуга народа", один – от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", три – от партии "Европейская солидарность", пять – от партии "Голос". Таким образом, всего по состоянию на 19 августа зарегистрированными являются 238 народных депутатов.

Ранее ЦИК досрочно прекратила полномочия избирательной комиссии на округе №210, где признали недействительным голосование на одном участке.