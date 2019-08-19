Tesla Roadster завершила оборот вокруг Солнца и устремилась к Марсу
Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен на орбиту в феврале 2018 года, совершил свой первый оборот вокруг Солнца и направился к Марсу. Об этом пишет Engadget.
С момент запуска 6 февраля 2018 года Tesla Roadster преодолел более 762 млн миль. Манекену в кабине родстера понадобилось 557 дней, чтобы облететь Солнце. К слову, электрокар превысил гарантию производителя на 36 000 миль пробега более чем в 21 000 раз.
К Земле Tesla приблизится лишь в конце 2020 года. После этого он может оказаться не особенно близко к дому до 2047 года. Tesla Roadster продолжает двигаться с чрезвычайно высокой скоростью.
В соответствии с моделями, космический манекен не приблизится к Земле еще в течение двух лет, до 4 ноября 2020 года, и даже тогда дистанция до него составит 0,35 а.е.(53 млн икилометров) от нас. Однако он подойдет еще на 0,05 а.е. (7,5 млн километров) к Марсу 6 октября того же года.
Фото: SpaceX
Напомним, Tesla показала видео, как работает система автоматического управления авто.
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