Утром 19 августа в возрасте 71 года скончался основатель датской корпорации Jysk Ларс Ларсен. Об этом сообщает Facebook-страница украинской дочки компании.

Ларсен умер спустя две недели после дня рождения в своем доме недалеко от датского города Силькеборг.

Фото: Facebook/ JYSK.ua

Ларсен был главой компании Lars Larsen Group, куда входил Jysk, вплоть до июня 2019 года, когда после обнаружения у него рака печени передал пост своему сыну Джейкобу Брунсборгу.

Новый руководитель корпорации обещал продолжить дело отца.

"Сегодня мы потеряли отца, мужа и деда, а Дания потеряла действительно замечательного бизнесмена. Нам будет не хватать его. Как только мы придем в себя после большой потери, сделаем все возможное, чтобы продолжать развитие дела всей его жизни", - сказал Брунсборг.

Первый магазин компании Jysk, специализирующейся на продаже товаров для дома и мебели, открылся в 1979 году в Дании. Сейчас у фирмы 2805 магазинов в 52 странах мира, в том числе в Украине. Оборот группы за последний год составил почти 3,6 млрд евро.

Ранее "Страна" сообщала о смерти известного американского актера и брата звезды Джейн Фонды Питера Фонда.

Также мы писали, что умер Рутгер Хауэр, сыгравший в картинах "Бегущий по лезвию" и "Достучаться до небес".