Во вторник, 20 августа, в Киеве встретятся премьер-министр Владимир Гройсман и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Ожидается, что их встреча затронет вопросы сотрудничества между Украиной и Государством Израиль в сферах сельского хозяйства, IT-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли.

В понедельник, 19 августа, он встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщала "Страна", Нетаньяху договорился с Зеленским расширить соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Также мы писали о том, что в ходе визита в Украину с женой Нетаньяху произошел инцидент.